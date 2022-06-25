Türkiye Gazetesi

Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyünde bulunan bir altın madeni işletmesinin yığın liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliği sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı çevre denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edildi.

Yapılan inceleme sonrası boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edildi.

Söz konusu tespitin analiz raporlarıyla teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler için numuneler alındı. Boru hattındaki solüsyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek, kirli malzeme toprak yüzeyden sıyrılarak, güvenli alana taşındı.

16 MİLYON 441 BİN LİRALIK CEZA

Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındı. Çevre kirliliğine neden olan altın madenine 'en üst sınır' olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

Her şey temiz çevre için Çevre Haftası sebebiyle yurdun birçok noktasında önemli etkinlikler düzenlendi. Adreslerden biri de şehitler diyarı Çanakkale oldu.

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