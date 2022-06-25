Türkiye Gazetesi

Marmaris'te 21 Haziran akşamı çıkan yangın 3 gün boyunca devam etmiş ve tüm çabalar sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında 4 bin 587 personel sahada görev aldı, 405 arazöz ve 2202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA, 1169 araç bu yangın sürecinde görev yaptı. Ynagında 61 hava aracı ile AFAD’ın kongresinde 261 araç görevlendirildi. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangında bölgedeki evler tamamen boşaltıldı ve toplamda 131 haneden 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilnmişti.

4 bin 500 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangında çok sayıda hava aracı görev almış ve söndürme çalışmalarına katılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangıyla alakalı olarak yangının ilk çıktığı saatlerden itibaren yangını yakından takip etti.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLERİN KULLANILMAMASINA İLİŞKİN CHP'DEN ELEŞTİRİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gece görüşlü helikopterlerin kullanılmamasına ilişkin eleştirilerde bulundu ve yangına müdahale olmadığını söylemişti.

'55 HELİKOPTER, 20 UÇAĞIMIZ ENVANTERİMİZDE OLACAK'

Gece görüşlü hava araçlarının olmadığı yönündeki eleştirilere değinen Kirişci, dünyada gece görüşlü araçları yapıp pazarlayan ülke ve firma sayısının sınırlı olduğunu belirtti. Kirişci, şunları kaydetti:

"Biz 10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız. 4 Temmuz geldiğinde takdir ederseniz ki ihale sürecinde '55 helikopter, 20 uçak hemen alın size verdik' demiyorlar, bunlar peyderpey gerçekleşiyor. Şu anda 27 helikopterimiz, 2 tane Kara Kuvvetlerinden 5 tane de jandarmadan aldığımız için söylüyorum, 27 helikopterimiz, kiraladığımız, kendi helikopterlerimiz. Dolayısıyla bu 55'e tamamlanacak. Aynı şekilde uçaklarımız var, bunlar da 20'ye tamamlanacak. 10 helikopterde ise gece görüş özelliği olacak."

PEKİ GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER NEDEN KULLANILMADI?

Jandarma Havacılık Daire Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Marmaris'teki orman yangınında gece görüşlü helikopterlerin neden kullanılamadığı konusunda açıklamalarda bulundu. Doğan, gece görüşle yangın söndürmenin ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramlarının birbirinden farklı olduğunu ifade etti.

'ÇAKMAK DAHİ GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜ UÇMA KABİLİYETİNE TERS'

Jandarma Havacılık Başkanlığı ve silahlı kuvvetlerdeki diğer kurumların, gece görüş gözlüğüyle 1990 yılından bu tarafa özellikle Sikorsky helikopterleriyle faaliyet icra ettiğini hatırlatan Doğan, bugün dünyada en çok gece görüş saatine sahip ve en tecrübeli birliklerden bir tanesi olarak, en zorlu şartlarda, en zorlu görevleri yapacak imkan ve kabiliyete sahip olduklarının altını çizdi.

Gece görüş gözlüğünün sıfır görüş şartlarına göre yapıldığını anlatan Doğan, "Yani herhangi bir ay, yıldız ya da yerden bir suni ışık olmadan pilotların uçabileceği şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla yerden herhangi bir çakmak, bir fener dahi, bırakın yangını, gece görüş gözlüğü uçma kabiliyetine ters orantılıdır ve sizi uçuramaz. Dolayısıyla gece görüş gözlüğüyle yangın söndürme kavramını ifade etmek istiyorum. Böyle bir kavram yok. Böyle bir şey olsaydı biz bugün bunu söndürebilecek durumdayız." dedi.

AVUSTRALYA DENEDİ ANCAK EMNİYETSİZ BULDU

Dünyada çok kısıtlı ülkelerde gece yangın söndürebilen helikopterler olduğunu belirten Doğan, "Şöyle ifade edeyim; Avustralya bunu 2015 yılına kadar gece görüş gözlüğüyle yangın söndürmeyi denedi ancak düşen helikopterleri neticesinde bunu emniyetsiz buldu ve 2015 yılından bu tarafa Avustralya ve birkaç ülkede gece yangın söndürebilen helikopterler geliştirilmeye devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

BİR STADI GECE AYDINLATABİLECEK KAPASİTEDE

Bu helikopterlerde, mevcut helikopterlere ilave olarak bir stadı gece aydınlatabilecek kapasitede 6 projektör bulunduğu vurgulayan Doğan, "Bu projektörler 4 kilometreden aydınlatabilecek kapasiteye sahip. İçerisinde pilör dediğimiz kamera sistemleri var. İlave 10 tane mürettebat var. Ayrıca helikopterlerin motorları çok çok güçlendirilmiş. Herhangi bir kaçınma durumunda, helikopter emergency’e girdiğinde personelin hayatını kurtarmak için." şeklinde konuştu.

'GÜNDÜZ SABİT BİR YANGINDA KULLANILIYOR'

Jandarma Havacılık Daire Başkanı Tümgeneral Doğan helikopterin gece görüş gözlüğüyle uçmadığını, aydınlatmayı da sağlayarak kendine bir kanal açarak o kanalda uçtuğunu belirterek şu şekilde devam etti:

"Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kamuoyunda böyle bir yanlış algı var. Geçen sene bu helikopterlerimiz Isparta’da konuşlandı ve uçtular. Bu sene de Milas’ta hazırlık yapıyorlar, bugün yarın uçuşa geçecekleri bilgisini edindik.

Bu helikopter gündüz devam eden sabit bir yangında kullanılıyor. Gündüz hava kararmadan önce sabit bir su alma noktasına gidiyor. Su alıp yangının olduğu noktaya gündüz şartlarında kendisine emniyetli bir irtifa çiziyor ve gece gidip o noktaya atım yapıyor. Onda da en fazla 4 ya da 5 atım yapıyor.

Eğer gündüzün haricinde başka bir nokta çıktığında ya da o yangın başka bir noktaya sıçradığında gece yangın söndürme imkan ve kabiliyetine sahip değil. Gündüz şartlarında kendisine emniyetli, engellerden kaçınmış, aydınlatılmış bir koridor çiziyor, gece o noktada ancak yangın söndürülebiliyor."

Marmaris yangını kontrol altında! Bakan Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na sert tepki: Sen çöp toplamakla mükellefsin Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise konuya ilişkin "Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum' dedi. Öte yandan Bakan Soylu ise yangına müdahale yöntemlerini eleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a 'Sen çöp toplamakla mükellefsin' diyerek sert tepki gösterdi.

Marmaris'te dikkat çeken görüntü: 'Emniyet şeridi' işe yaradı... Yangına karşı basit ama etkili yöntem 21 Haziran'da Marmaris'te başlayan orman yangını uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Bakan Kirişci, yaklaşık olarak 4500 hektar alanın kül olduğunu açıkladı. Öte yandan, yangın alanında havadan çekilen görüntülerde bir detay dikkat çekti. Görüntüler sonrası 'emniyet şeritlerinin' önemi bir kez daha ortaya çıkarken, bir tarafın yeşil kaldığı, diğer yanın ise adeta küle döndüğü görüldü.

Marmaris yangınında etkilenen ormanlar görüntülendi: 4 bin 400 hektar alan kül oldu Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan orman yangını dün kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıklayarak, "72 saat dolmadan söndürme çalışmaları tamamlanmış oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan yangında zarar gören alanlar görüntülendi. Adeta kül olan ormanlık alanlar görenlerini içini sızlatıyor.