Yarın, İstanbul'da bazı metro seferlerinin yapılmayacağı duyuruldu.
M2 ve F1 METRO HATTINDA BAZI SEFERLER YAPILMAYACAK
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada:
''İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır''
METRO HATTI SEFERLERİ 1’E KADAR UZATILDI
Ayrıca, yarın Parkorman’da gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri 01.00’e kadar uzatıldı.
İstanbul’da ilginç kaza: İETT yardım aracı metrobüse çarptı İstanbul Bayrampaşa'da İETT yol yardım aracı, metrobüse arkadan çarptı. İlginç kazanın ardından metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu.