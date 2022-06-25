Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında uçaklardan atılan kırmızı renkli köpüğün yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla Türk mühendislerinin ürettiği ortaya çıktı. Marmaris'te devam eden yangına müdahale etmek için Ar-Ge araçlarıyla gönüllü olarak bölgeye geldiklerini söyleyen Neuvatec Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Özay İpek, dünyada sadece Amerika'da bir firmanın ürettiği köpüğü milli imkanlarla ürettiklerini söyledi.

SOĞUTUCU KÖPÜK GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Mevcutta kullanılan uçaklardaki köpüğün yanı sıra kara araçları için de ürün geliştirdiklerini söyleyen İpek, “Datça yolundaki yangın için orman gönüllüsü olarak mücadeleye katıldık. Şu an yangınlarda kullanılan geleneksel köpüğün biyolojik parçalanabilirliği olan, doğaya hiçbir zararı olmayan, soğutucu ve geciktirici özelliği olan bir köpük geliştirdik. Aynı zamanda doğada gübreye dönüşüyor” dedi.

KIRMIZI RENGİN SEBEBİ NE?

Köpüğün kırmızı renkli olmasının nedenini de açıklayan İpek, “Hava araçlarında pilotun ve yer ekiplerinin ürünün atıldığı yeri görmesi için seçilen bir renk. Ürünün özelliği renginde değil. Hava araçlarının attığı suyun ciddi kısmı rüzgarın ve sıcaklığın etkisi buharlaşıyor ve belli bir miktar yere inebiliyor. Bizim ürünümüzün özelliği, bu suyu çok büyük oranda hacim kaybettirmeden bitki örtüsün üzerine indirmesi, tepe yangını dediğimiz yangını bastırması, soğutma ve geciktirme özelliğinin olması” diye konuştu.

DÜNYADA SADECE AMERİKA’DA VAR

Dünyada birçok ürünün yüzlerce muadilinin olduğunu belirten İpek, “Amerika'da bu ürünü yapan bir firma var ama bizim ürünümüz bunun dışında farklı bir ürün. Yüzde 100 Türk madenlerinden geliştirilmiş yerli ürün. Türk mühendislerinin geliştirdiği bir ürün. Bu dönemlerde dış kaynaklı madenlere muhtaç olmamak, kendi madenlerimizden bu ürünleri geliştirmek stratejik olarak çok önemli. Bu ürün bırakın doğaya zararlı olmayı faydalı bile” diyerek ürünün doğada gübreye dönüştüğünü söyledi.

YEŞİL VATANI KORUMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Orman yangınlarında hava araçlarının katkısının çok büyük olduğunu savunan İpek, “Tıpkı savaşta olduğu gibi karadan da müdahale etmek gerekiyor. O yüzden kara araçları için de ürünler geliştirdik. Biz firma olarak yeşil vatanımızı korumak için elimizden geldiği kadar, Türk mühendislerinin geliştirdiği, Türk kaynaklarından yapılan hammaddelerle bir ürün geliştirerek yeşil vatanın korunmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu işi ticaret olarak göremiyoruz. Burada ürünümüzün başarısıyla gurur duymak istiyoruz ama buna sevinmeye bile gönlümüz elvermiyor” dedi.

BİRÇOK PROJE VAR

Savunma Sanayi Başkanlığı ile sürekli toplantılar yaptıklarını da anlatan İpek, “Bu alanda geliştirdiğimiz başka ürünlerimiz de var. Bu stratejik bir ürün. Sadece orman yangınlarında değil birçok yerde kullanılabilecek bir ürün. Bizi çok heyecanlandıran Ar-Ge'lerimiz de var. Zaman içinde bunları da uygulamada göreceğiz” diye konuştu.

“HİÇ KORKMADAN ÜRETMEYE DEVAM EDİN”

Türk gençlerine de önerilerde bulunan İpek, “Türkler yapamaz denilen her şeyi Türkler yapar. Geçmişte de yaptık, bugün de yapacağız. Bunu kendimize bir pay çıkarmak için demiyorum. Bu ülkenin gençleri deli gibi üretiyor. Çok yakında sayamayacağımız kadar patentler göreceğiz. Gençler damarlarında akan asil kanın farkına varsın. Hiç korkmadan üretmeye devam edin. Engellemek isteneceksiniz ama sizi destekleyeceklerin sayısı artık daha fazla. Artık Türk gençliğini kimse tutamaz” dedi.

Marmaris'in ardından bir tane daha! İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan olmak üzere 16 araçlık bir müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.