Türkiye Gazetesi

Antalya'da kaçak içki operasyonunda kaçakçılara adeta darbe vuruldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen 6 araçta piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

KAÇAK İÇKİYE BÜYÜK DARBE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Antalya’daki kaçak içki operasyonu başarısını paylaştı. Bakan Soylu, paylaşımında “kaçak içkiye büyük darbe” olarak tanımlayarak emniyet güçlerini tebrik etti ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kaçak içkiye büyük darbe! Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyetimize ve KOM Ekiplerimize tebrikler.”

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