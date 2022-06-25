Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, programları kapsamında geldiği Trabzon'da basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevapladı.

"İDAM VERİLMESİ İCAP EDER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarındaki cezayla ilgili idam çıkışına ilişkin soruya cevap veren Karamollaoğlu, "Terör suçları, kadın cinayetleri, orman yangınları da denildi, ne olursa olsun cinayetlerde idam cezası muhafaza edilmeliydi. Kasten işlenmiş bir cinayet, hele de kadınlara karşı olan, hepimizi en çok derinden yaralayan; planlıyor, eski eşini vahşice katlediyor. Bunlar 'Tamam sana 25 yıl verdik, aradan bir 15 yıl geçtikten sonra iyi halden de indirdik, hadi serbestsin', adama 'Git bir cinayet daha işle' deniyor. Bu konuda her zaman bu tarz vahşi cinayetlere idam verilmesi icap eder kanaatindeyiz." dedi.

ERDOĞAN'DAN İDAM ÇIKIŞI

Dün Marmaris'te çıkan yangının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alevlerin başlamasına neden olan şahsa verilecek ceza sorulmuş, Erdoğan'da idam tartışmalarına da değinerek, "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Adam afedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı." demişti.

BAKAN SOYLU'DA DESTEK VERMİŞTİ

Yangının ardından bölgede açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleymen Soylu'da orman konusundaki cezaların artırılması gerektiğini söylerken, "İdam konusu Türkiye’de çok tartışılıyor ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağıza hoş gelmiyor. Ama başka bir şey var. Bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir.'' ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Marmaris'te 3 gün süren yangının ardından 4 bin 500 hektar ormanlık alan küle dönmüş ve ormanları kundakladığı tespit edilen Sacit Ayhan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kundakçı Ayhan'ın 3 sene boyunca orman işçisi olarak çalıştığı da sonradan ortaya çıkmıştı.

Marmaris yangınının kundakçısı Sacit Ayhan’ın eski işi ortaya çıktı! Buna rağmen ormanlarımızı yaktı Marmaris'te 3 gün süren yangınlar 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan resmen kül olmuş ve ormanları kundaklayan Sacit Ayhan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kundakçı Ayhan'ın babası ise oğlu hakkında konuştu ve oğlunun 3 sene ormanda yangın işçiliği yaptığını söyledi. Baba Ayhan " “Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı” dedi.

Marmaris yangını kontrol altında! Bakan Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na sert tepki: Sen çöp toplamakla mükellefsin Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise konuya ilişkin "Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum' dedi. Öte yandan Bakan Soylu ise yangına müdahale yöntemlerini eleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a 'Sen çöp toplamakla mükellefsin' diyerek sert tepki gösterdi.

Kırmızı rengin sebebi ne? Orman yangınlarına dikkat çeken müdahale! Muğla’nın Marmaris ilçesi alevlere teslim oldu. Bölgede ummalı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Alevlerle mücadelede uçaklardan atılan kırmızı renkli köpük dikkat çekti. Peki kırmızı renginin sebebi ne? Neuvatec Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Özay İpek, dünyada sadece Amerika’da olan kırmızı köpüğün sırrını anlattı.