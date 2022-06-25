Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, yarın yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle bazı yolların trafiğe kağatılacağını duyurdu. Bu kapsamda yapılan açıklamada geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları hakkında da bilgi verildi.

ALTERNATİF YOLLAR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 07.00'den 13.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Strazburg Caddesi Sahil istikametine Ataköy Polis Merkezi önünden kapanacak. Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişimi Ali Rıza Efendi Caddesi yönüne akım verilmeyecek. 19 Mayıs Caddesi ile Ali Rıza Efendi Caddesi kesişimi. Akım Ali Rıza Efendi Caddesi'ne verilmeyecek. Conk Bayırı Caddesi kapanacak."

Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği: 15 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik İstanbul Valiliği, 1 Ocak'tan bu yana gönderilen göçmen sayısını açıkladı. Valilik, her gün 250 göçmenin ülkesine yollandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden kaçak göçmenlerle mücadele açıklaması İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Esenyurt ilçe denetimler ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden toplu ulaşım uyarısı: Yarına dikkat! İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma töreni ve birçok ilçedeki kültür-sanat etkinliklerinden dolayı vatandaşlara alternatif güzergahları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yönünde uyarıda bulunuldu.