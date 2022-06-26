Türkiye Gazetesi

İRFAN ÖZFATURA

Değişik dönemlerden birçok tarihî eseri barındıran Topkapı Kaleiçi yeni bir çehreye kavuşuyor. Fatih Belediyesinin bu maksatla açtığı Tasarım Yarışmasını mimar Batu Kepekcioğlu ekibi kazandı ve 125 bin liralık mükâfatın sahibi oldular. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan "Bu bölge her detayıyla, muhteşem bir kentsel zenginliği taşıyor. Sokaklarımızda medeniyet tarihinin farklı dönemlerinden izler bulunuyor. Fatih'te 10 binin üzerinde tescilli eser var. Diğer bir ifadeyle İstanbul'un sahip olduğu tarihî eserlerin üçte birinden fazlası surlar içerisinde. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki 4 tarihî bölge de Fatih’te yer alıyor. İki yıldır Çevre, Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte İstanbul Kara Surları etrafındaki çarpık dokuyu kaldırmaya çalışıyoruz. Buralar halka açık yeşil alan olacak. Kesif bir kamulaştırma faaliyeti içindeyiz. Kara Surları Millet Bahçesi şehrimize nefes aldıracak.

KALEİÇİ SİLBAŞTAN

Topkapı Kaleiçi Meydanı da bizi heyecanlandıran bir proje. Burayı adına yakışır bir şekilde düzenleyip kültürel mirası korunur ve görünür kılacak, çekim merkezi hâline getireceğiz. Millet Caddesi'nde yapılacak yaya köprüsü ile Topkapı Meydanı'ndan başlayıp Yedikule Hisarı'na uzanan kesintisiz bir millet bahçesi açacağız Topkapı hem Bizans, hem de Osmanlı döneminde kentin en işlek giriş çıkış noktalarından biriydi. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanın çevresinde zamanla çarpık bir yapılaşma olmuş. Günümüzde bu meydan, maalesef duraklar ve otobüs depolama alanı olarak kullanılıyor. Söz konusu yarışmayı, ocak ayında ilan ettik, 20 proje katıldı. Hepsinde de değerli fikirler vardı, arkadaşlara tek tek teşekkür ediyoruz” dedi.

TAKSİM NEYSE TOPKAPI DA O

Yarışmayı kazanan ekibin temsilcisi mimar Batu Kepekcioğlu yaptığı konuşmada “İstanbul için Taksim Meydanı'nı neyse, Tarihî Yarımada için de Topkapı Meydanı'nın anlamı o. Bölgede ciddi bir tarihî eser kesafeti var. Sadece anıtsal yapılar değil, sokak dokusu da bunun içinde. Sivil mimari örnekleri ve bostanlar gibi peyzaj unsurları da katmanların parçası. Meydanı rahatlatıcı, kullanılabilir, gezilir, görülür bir hâle getirmeyi düşündük" dedi.

“İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” sonuçlandı Fatih’te “İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” sonuçlandı.

