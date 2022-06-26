Türkiye Gazetesi

İstanbul Bağcılar'da ilaçlama yaptıran bina sakinleri hastanelik oldu Bağcılar Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. Altı katlı bir apartmanda bulunan bir dairede iddiaya göre ilaçlama yapıldı.

2'Sİ ÇOCUK 16 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Yapılan ilaçlama sonucunda, binada bulunan kişilerden 2’si çocuk olmak üzere 16 kişi zehirlendi. Olayın ardından sokağa çok sayıda ambulans gönderildi. Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra zehirlenen vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerine itfaiye ve AFAD ekiplerini çağırdı. İlaçlanan dairede ilaçtan etkilenen birinin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek binayı kontrol etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlaçlama bahanesiyle girdikleri evde yaşlı kadına dehşeti yaşattılar Aydın'da ilaçlama bahanesiyle yaşlı kadının yaşadığı eve giren üç kişi, kadının ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlayarak evin altını üstüne getirdi. Dehşet saçan hırsızlar evden çıkarken 'kocana anlatırsan öldürürüz' diye tehdit ettikten sonra evden hızla uzaklaştılar.

Üzümlerini ilaçlamak istedi, canından oldu Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşanan feci olayda üzüm bağında ilaçlama yapan çiftçi rüzgarın etkisiyle canından oldu.