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MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
26.06.2022 - 11:30 | Son Güncelleme: 26.06.2022 - 11:31
Türkiye Gazetesi
MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,terörist,
877758 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/877758.aspx
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