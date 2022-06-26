Türkiye Gazetesi

İstanbul Şişli’deki evine gittiği 28 yaşındaki eski kız arkadaşı Beril Varol’u ve onun ev arkadaşı 29 yaşındaki Ömer Akın’ı silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden 34 yaşındaki Yavuz Selim Bektaş’ın cinayetlerinde yeni detaylar ortaya çıktı.

27 Mayıs’ta yaşanan ve günlerce ülke gündeminden düşmeyen cinayetlerin ardından katilin evinde yapılan incelemede, farklı türde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Evden toplanan delillerle birlikte maktullerin tırnaklarından alınan DNA örnekleri de inceleme altına alındı.

27 Mayıs’ta İstanbul Şişli'deki 4 katlı bir binanın en üst katından gelen silah sesleri sonrası 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın, eski kız arkadaşı Beril Varol ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürüp ardından intihar ettiği belirlendi.

SİLAH, UYUŞTURUCU MADDE, HASSAS TERAZİ, PASAPORT…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği evde yeni delillere ulaşıldı. Emniyet güçleri tarafından evde yapılan incelemelerde, silah, 170 gr marijuana olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparatlar, intihar notu, hassas terazi, boş kovanlar ve pasaportlar ele geçirildi. Söz konusu eşyaların inceleme altına alındığı öğrenildi.

DNA ÖRNEKLERİ İNCELENECEK

Emniyet güçleri tarafından maktullerin tırnaklarından alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken yapılan biyolojik incelemeler ardından Adli Tıp Kurumu raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

“KALDI BİR İNTİKAMIM, ONU DA ALDIM”

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'u ve onun ev arkadaşı Ömer Akın'ı öldürüp intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın da bir intihar notu bıraktığı öğrenildi. Bektaş'ın bıraktığı notta şu ifadeler yer aldı:

"Hayat denilen sefil döngüye geldim. Yapmak istediklerimi yaptım, tatmak istediklerimi tattım. Yıkmak istediklerimi yıktım. Seveceğimi sevdim. Kaldı bir intikamım, onu da aldım işim bitti. Neyi bekleyim? Yalan ödüllere kanmam kimsenin yargısından korkmam. Kendi kurallarımla Yaşar kendi kurallarımla ölürüm. Başka huzur aramam"

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