Türkiye Gazetesi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da hükümetin ekonomi politikalarını yönelik yerli halkın protestosu iki haftadır sürüyor. Ülkede tansiyon gittikçe yükselirken altı şehirde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bu durum sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına bir uyarı geldi.

Bakanlık "Ekvador'da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat edecek olan vatandaşlarımız Bakanlığımız ile Kito Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarılar takip etsin. Kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak dursun. Şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları ve müteyakkız bulunmaları önem taşımakta" şeklinde açıklamada bulundu.

Ayrıca Türk vatandaşlarının konuyla ilgili ulaşabilecekleri telefon numarası ve e-Posta adresi paylaşıldı.

Konsolosluk Çağrı Merkezi +90 312 292 29 29

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği +593 2 333 1742 (santral) ve + 593 98 612 1734 (acil durum)

"embassy.quito@mfa.gov.tr"

Ekvador’da şiddet olayları sürüyor: 6 ölü Ekvador’da şiddet olaylarına dönüşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili açıklama yapan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, “Bu insanların asıl amacı darbe yapmak” dedi.

Ekvador'da cezaevi isyanı: 43 mahkum öldü 100'ü firar etti Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalar esnasında 100'den fazla mahkumun firar ettiği, 43 mahkumun ise öldüğü bildirildi.

Ekvador'da cezaevinde çıkan isyanda 43 mahkum öldü Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkum canından oldu. Mahkumların kesici aletlerle öldürüldüğü ortaya çıktı.