Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan toplantının ana gündem maddeleri Marmaris yangını, asgari ücrete yapılması planlanan zam ve NATO liderler zirvesi olacak. Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bölgede süren soğutma çalışmaları ve zarar gören ormanlık alanla ilgili bilgilendirme yapacak. Ayrıca, orman yangınlarında cezaların artırılması konusunda başlatılan yasal çalışmalar da değerlendirilecek. Bunların yanı sıra, toplantıda temmuz ayında asgari ücrete yapılması planlanan zam da gündeme gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili bir sunum yapacak.

NATO ZİRVESİ VE YUNANİSTAN...

Çarşamba günü İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak ve iki gün boyunca sürecek olan NATO Liderler Zirvesi’nde gündeme gelecek konular da toplantıda masaya yatırılacak. 30 üye devlet ve hükûmet başkanlarının katılacağı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan ile yaşanan adalar sorunu, Suriye’nin kuzeyinde yapılması planlanan operasyon ve küresel ekonomi konularında yapacağı görüşmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yoğun bir gündemle sunum yapmasının planlandığı toplantıda, Suriye’nin kuzeyinde yapılması planlanan muhtemel operasyon da masaya yatırılacak.

BAYRAMDA TATİL 9 GÜN OLACAK MI?

Kabinede, ayrıca dört günlük Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün aynı haftaya denk gelmesi sebebiyle 13-14 Temmuz tarihlerinde memurların idari izinli sayılarak tatilin dokuz güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda bir karar alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından alınan kararları açıklayacak.

Milyonların gözü Kabine toplantısında: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Kritik toplantıda milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Bayramı tatili için son karar verilecek. Toplantıda 4 günlük Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün aynı haftaya denk gelmesi sebebiyle, 13-14 Temmuz tarihlerinde memurların idari izinli sayılıp sayılmayacağı görüşülecek. Eğer izin kararı alınırsa 9 günlük bir tatil söz konusu olacak. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne kadar?