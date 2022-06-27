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Bakan Soylu açıkladı! Adana'da operasyon: 36 gözaltı
27.06.2022 - 13:12 | Son Güncelleme: 27.06.2022 - 13:15
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu: Dernek, Belediye, PKK-KCK Tezgahı kurmuşlar! Başsavcılık ve Emniyet koordinasyonunda Adana’da, uzun süre takip ile yapılan operasyonda, 38 kişiden 36’sı gözaltında. Aralarından biri, belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz.
Etiketler : süleyman soylu,
878112 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/878112.aspx
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