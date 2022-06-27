Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, PKK/KCK terör örgütüne yapılan operasyon sonucu Çanakkale’de gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran Pazartesi günü gelen bir e-postada, “Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor.

Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum” şeklinde örgütsel doküman ve fotoğraflar yer alması üzerine harekete geçti.

TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre'nin PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan Cafer K. kod adlı PKK Merkez Komite Üyesi Abidin Karakoç ve Bozan Tekin kod adlı PKK İran Sekretaryası ile birlikte kırsal alanda silahlı olarak fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltına alındı. Operasyon doğrultusunda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP'li vekil Hüda Kaya'nın oğlu gözaltına alındı Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle bir araya gelip bir de poz veren HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale'de gözaltına alındı.

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HDP'li vekiller Hüda Kaya ve Meral Danış Beştaş gözaltında Terör soruşturması kapsamında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Afyon'da, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Diyarbakır'da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Beştaş, adli kontrolle serbest kaldı.