Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Çayda oluşan taşkın sonucu, Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünde çökme yaşandı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı. Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

SEL BİR KÖYÜ YUTTU

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde meydana gelen selde yıkılan yerler havadan görüntülendi.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyü şiddetli yağışlar nedeniyle sel suları altında kaldı. Yaklaşık 40 hanede vatandaşların mahsur kaldığı köyde sular altında kalan enkaz alanları dron ile havadan görüntülendi. Köyde bedensel engelli bir vatandaş da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sedye ile birlikte helikoptere bindirilerek güvenli alana taşındı.

Kastamonu ve Bartın sular altında! Dereler taştı köprüler yıkıldı Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı kod ile uyardığı Kastamonu'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Sel suları İnebolu Söke Çayı'nda taşkına neden olurken, ekipler vatandaşları yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıyor. AFAD, Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirirken, bazı köylerde evler sular altında kaldı. Vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor.

Kastamonu sağanağa teslim: Yol çöktü, köprü yıkıldı Kastamonu-Cide karayolu üzerinde kuvvetli sağanak sonrasında yol çöktü, köprü yıkıldı. Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu ile tüm kara bağlantısı kesildi. Bölgede yağışlar etkisini sürdürürken yolda olan sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı.