Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapmış olduğu açıklamlarda "20 bin yeni öğretmen atanacağını" söylemişti, Bakan Özer konu ile ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, memur ve emekli maaşı.. 8 temmmuz’da zamlı ödenecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memur ve emekli zamları ile asgari ücrete dair kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Temmuz ayı memur maaşlarının, Kurban Bayramı öncesinde ayın 8'inde zamlı haliyle ödeneceğini duyurdu.

Erdoğan'dan çalışan ve tatil yapmak isteyen öğrencilere müjde! Gençlere yurt otel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlere müjde" diyerek yaptığı açıklamada, yaz aylarında öğrencilerin gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylık sağlayacaklarını söyledi. Erdoğan, 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki gençlerin yurtlarda ücretsiz bir şekilde konaklayabileceklerini belirtti.