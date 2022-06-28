Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

TBMM İklim Değişikliklerini Araştırma Komisyonu, iklim değişikliği sebebiyle sel gibi tabii olayların daha da artacağı yönünde bir rapor hazırladı. Raporda, Ankara’da çok şiddetli yağışlı gün sayısı 2099’da 6-10 gün aralığında, İstanbul’da da 18 ila 25 gün olabileceği kaydedildi. Ayrıca Ankara’da günlük maksimum yağış miktarı 80-124 mm’ye, İstanbul’da ise 94 ila 125 mm’ye kadar çıkabileceği aktarıldı. Komisyon, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

> Şehir planları ve altyapılar yenilenmeli.

> Taşkın pik debileri hesaplarında iklim değişikliği etkisi göz önüne alınmalı.

> Ülke çapında taşkın erken uyarı sistemleri kurulmalı.

> İmar planlarında taşkın yönetim planları mutlaka dikkate alınmalı ve bu konuda taviz verilmemeli.

> Dere yataklarına yapılan müdahaleler kaldırılmalı, bu konuda ilgili kurumlara yaptırım yetkisi verilmeli ve etkin bir şekilde uygulanmalı.

> Şehirlerde alanlarda akış/yağış oranını artırıcı uygulamalardan kaçınılmalı.

> Taşkın koruma projelerinde tabiata uyumlu uygulamalar yapılmalı, yukarı havza çalışmalarına öncelik verilmeli.

> Özellikle şehir merkezlerinden geçen dereler, 500 yıllık tekerrüre göre hesap edilen debilere göre planlanmalı.

> Dere yatakları üzerinde ve taşkın alanlarında tomruk, ağaç deposu ve marangozhane gibi yerlerin yapılmasına izin verilmemeli. Bu alanlarda daha önceden yapılmış tesisler taşkın alanı dışına çıkarılmalı.

> Taşkın anında sürüklenen teressübatın geçişinin sağlanabilmesi için köprü gabarileri uygun inşa edilmeli.

> Dere yataklarını işgal eden yapılar kaldırılarak ‘sel dönüşüm’ projesi uygulanmalı.

> Yollar yapılırken dere yatakları işgal edilmemeli.

Kurtarma görevlisi selde mahsur kalan kadına kendi çizmelerini verdi Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi

Zonguldak Devrek'te birçok köy yolu ulaşıma kapatıldı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte derelerin taşması sonucu Eğerci köyü sel sularının etkisi altında kaldı.