Türkiye Gazetesi

Dünyada ün salmıştı hatta öyle ki ABD'de her yerde 39 yaşındaki Türk doktor Serhat Gümrükçü konuşuluyordu ancak bazı iddialar ortaya atılınca işin gerçek yüzü çorap söküğü gibi ortaya çıktı. ABD'de corona virüs ve kanser tedavisi için etkili çalışmalar yaptığını iddia ederek ismini tüm dünyaya duyuran ve hakkında başarı hikayeleri yazılan Gümrükçü'nün asıl mesleğinin sihirbaz olduğu öğrenilirken doktor unvanı elde etmesini sağlayan diplomalarını ise internet üzerinden satın aldığı öğrenildi.

1982 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelen Gümrükçü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmasına rağmen okulu yarıda bırakarak kariyerine sihirbaz olarak sürdürdü. Mistik şifa, kaşık bükme, ateş üzerinde yürüme, kuantum gibi konulara merak salan Gümrükçü, kendisine "Dr. Numara" ismini takıp, sahnede ve tv kanallarında sihir performansları sergiledi.

Gümrükçü hakkında "Kişinin içinde bulunduğu zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. Hakkında yurt dışı yasağı konan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Gümrükçü, bir yolunu bularak Amerika'ya kaçtı.

AKILALMAZ BİR DOLANDIRICILIK HİKAYESİ

Sahte doktor Gümrükçü, Seraph Medical isimli bir tıp laboratuvarı kurdu, ünlü profesörleri orada çalışıyor gibi gösterdi. Daha sonra Enochian BioSciences şirketinin yüzde 32 lik hissesini satın alarak en büyük ortak konumuna geçti. Gümrükçü, Şubat 2017'de Kaliforniya'da dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve çek sahtekarlığı olmak üzere toplam 14 suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gümrükçü tutuklandıktan iki ay sonra 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Gümrükçü, Türkiye'de dolandırıcılık suçlamasıyla aranırken Amerika'ya kaçtı ve ardından Covid-19'u 48 saat içinde yok eden bir ilaç bulduğunu ileri sürerek söylediği yalanlarla kısa sürede NASDAQ 'da 600 milyon dolarlık işlem hacmine sahip Enochian BioSciences'in patronluk koltuğuna oturdu. Serhat Gümrükçü'nün Seraph Medical isimli şirketinde ise Dünya Sağlık Örgütü'nde görev almış ünlü profesörlerin fotoğraflarını photoshop yöntemi ile keserek şirketinde çalışıyor gibi gösterdiği ortaya çıktı.

ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE BİRÇOK İNSANI DOLANDIRDI

İddiaya göre Gümrükçü, internetten 15 dolar karşılığında yurt dışında bir çok üniversiteden genetik uzmanlığı, immünoloji ve onkoloji alanında diplomalar edindi. Gümrükçü, İzmir'de açtığı ruhsatsız kliniğinde kendisini kanser tedavileri konusunda uzman gibi gösterdi. Gümrükçü, ökse otundan yaptığı karışımlarla kansere çözüm bulduğunu ileri sürerek pek çok kişiden yüklü miktarda para alıp, dolandırdı.

Gümrükçü, petrol yatırımlarında iş ortağı olan Gregory Davis'in 2018 yılında öldürülmesini organize ettiği iddiasıyla geçen ay Los Angeles'ta tutuklanmıştı. İşte Gümrükçü'nün İzmir'de başlayıp ABD'de devam eden hikayesi...

ORTAĞINI KİRALIK KATİLE ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Serhat Gümrükçü, 2017 yılında petrol işi yapan Gregory Davis'e kendisini prens olarak tanıttı ve Davis'in sahibi olduğu şirket ile petrol ticareti yapmayı teklif etti. Gümrükçü, karşılıksız çek vererek Davis'e ortak oldu. Ancak gerçek ortaya çıktı ve Gümrükçü'nün davasının başlamasına 19 gün kala, 7 Ocak 2018'de ortağı Davis ölü olarak bulundu.

Yaklaşık 4 yıl boyunca Davis'in vurulmasını inceleyen FBI, kiralık katil tutarak cinayet işlettiği iddiasıyla Serhat Gümrükçü'yü ve kendisi gibi daha önce sihirbazlık yapan arkadaşı Berk Eratay'ı geçen ay tutukladı.

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