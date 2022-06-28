Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, bu sabah kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti.

Köroğlu, Kara Murat gibi birçok filmle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta isim için siyasiler de tazi mesajı yayınladı.

'KARAKTERİ VE DURUŞU HEPİMİZE ÖRNEKTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında, "Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun." dedi.

Usta sanatçı, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüşmüş, ödülü eşi Betül Cüreklibatır almıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

“Cüneyt Arkın’ın vefatını üzüntü ile öğrendim." diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şahsiyeti ve sanatçılığı ile her zaman hatırlanacaktır.” dedi.

"KÖTÜLERE VE YANLIŞLARA KARŞI ÇIKMA SEMBOLÜYDÜ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'de , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cüneyt Arkın'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Kendisiyle yaptığımız sohbette sinemamız için gösterdiği hassasiyete tanık oldum. Daha da önemlisi millet olarak taşıdığımız değerlerin yaşatılması ve gelecek nesiller konusundaki hassasiyeti çok büyüktü" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN GÖNLÜNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatı üzerine şahsi Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Şentop, mesajında şunları paylaştı:

“Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan 'Bizim kahramanlarımız'ı canlandırdığı filmleriyle, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet olsun.”

Sanatçılardan Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları… ‘Türk sineması bir çınarını kaybetti’ Usta sanatçı Cüneyt Arkın’dan acı haber geldi. Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Cüneyt Arkın'ın yaşama gözlerini yumduğu açıklandı. Cüneyt Arkın’ın vefatı ünlü isimleri de hüzne boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını dile getirdi. İşte Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları...

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın kaldırıldığı hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın hayatını kaybettiği belirtildi.