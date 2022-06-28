Türkiye Gazetesi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Harekatlar kapsamındaki oıperasyonlarla terör örgütlerinin inleri ve teröristler yerle bir ediliyor. Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde toplam 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Eren Abluka 'da 2 şehidimiz var Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan ARDUÇ sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut DİKEN sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.