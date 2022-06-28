Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İspanya`ya gitti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid'de! 4'lü zirve başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme Türkiye saati ile 17:15'te başladı.

Son dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı açıkladı: Erdoğan-Biden görüşmesi yarın Son dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı görüşmesinin yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Ayrıca Erdoğan Madrid'e hareket etmenden önce yaptığı açıklamada, Biden ile görüşmesinde F-16 meselesinin hala masada olduğunu söyledi.