Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’te yapılacak NATO zirvesi öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katıldığı dörtlü toplantıda bir araya geldi. İki saat süren toplantıda anlaşmaya varıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, bu iki ülkenin NATO üyelik süreçleri hakkında mutabakat metni imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin imza attığı ortak bildiride özetle şu maddeler yer aldı:

*Finlandiya ve İsveç, millî güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verirler. Bu çerçevede, iki ülke, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaktır. Finlandiya ve İsveç terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddeder ve kınar.

*Finlandiya ve İsveç, PKK’nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit eder. PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, bunların uzantılarının faaliyetleri ile iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yer alan veya bu terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.

*Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir millî silah ambargosu bulunmadığını teyit eder.

*Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesis edilecek.

*Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılacak ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılacak.

*Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Daimi Ortak Mekanizma kurulacak.

O KAPIYI KAPATTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı ile ikili görüşme yapmasının söz konusu olmadığını belirterek "Bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çekidüzen verecekler. Çekidüzen vermeleri hâlinde hangi düzeyde bu tür görüşmeler yapılır, yapılmaz onu planlar, yol haritamızı çizeriz" dedi.



Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde PKK ile birlikte FETÖ’nün bir terör örgütü olduğu ilk defa uluslararası bu anlaşmada net olarak ortaya kondu. Türkiye adına anlaşmaya Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu imza attı.

STOLTENBERG'DEN ANKARA'YA TAM DESTEK PUTİN'E ANLAMLI MESAJ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ile gerçekleştirilen zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya Türkiye’nin güvenliğine tam destek sözü verdi. İmzalanan metin, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğinin önünü açtı. Bu iki ülke zirve sonrası davetli statüsü alacak ve üyelik süreçleri hızlı ilerleyecek. Bu anlaşma Putin’e de net mesaj veriyor" dedi.

İsveç ve Finlandiya liderleri, NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzaladıkları üçlü memorandumdan memnuniyet duyduklarını belirtti. Andersson, "İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında bir anlaşmaya vardık. Bu da Türkiye'nin artık NATO'da davetli statüsü aldığımızı kabul ettiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

“TAVİZ VERDİK”

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö da "Üçlü memorandum, güvenliğine yönelik tehditlere karşı desteği genişletme taahhüdüdür" dedi. Niinistö, uluslararası medyaya yaptığı açıklamada ise "Finlandiya taviz verdi" diye konuştu.

ABD Başkanı Biden da "Üçlü muhtıra imzaladıkları için Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Zirveye başlamak için çok güzel bir yol" paylaşımı yaptı.

ERDOĞAN BUGÜN BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Sabah saatlerinde ABD Başkanı Biden ile bir görüşme yaptıklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Biden tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti, biz de ‘olabilir’ dedik. Dün itibariyle gerek Sayın İbrahim Kalın Bey’i, gerekse Sedat (Önal) Bey’i Brüksel’e gönderdik. Onlar zaten ön görüşmeleri orada yaptılar. Gidince yapılan görüşmeleri de kendilerinden alacağız. F-16 meselesi hâlâ masada, ortada yine bir oyalama taktiği gidiyor. Malum tırlar dolusu silahlar Amerika’dan geldi. Bu sabah konuştuk kendisiyle ama yarınki (bugün) görüşmemizde kendisine bunları yine söyleyeceğim. Nasıl NATO’da paydaş ülkeyiz veya omuz omuza vermiş iki ülkeyiz ki bütün silahlar PKK’ya, YPG’ye bunlar gönderiliyor. Bir taraftan bakıyorsunuz 5 artı 4, 9 tane Amerikan üssü Yunanistan’da kuruluyor. Peki bunu niye kurdunuz, neye karşı kurdunuz? Verdikleri cevap şu, ‘Rusya’ya karşı.’ Ne demek Rusya’ya karşı? Ne yaptınız Rusya’ya karşı kurdunuz da? İşiniz gücünüz S-400. ‘S-400 aşağı, S-400 yukarı’, hep laf. Bunları da Sayın Biden ile yapacağımız görüşmede yine dile getireceğiz."

Biden'dan NATO mutabakatı paylaşımı: Çok kritik bir adım Biden'dan NATO konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya tebrik eden bir paylaşım yaparak, söz konusun gelişmenin kritik bir adım olduğu vurgusunu yaptı.