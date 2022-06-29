Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları, Pınar Gültekin davasıyla yeniden gündeme gelen ve büyük tepki çeken ‘haksız tahrik’ uygulamasıyla ilgili çalışma başlattı.

AK Parti’nin hukukçu kurmayları, konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Haksız tahrik indirimi konusunda Bakanlık ile birlikte bütün dünya örneklerini inceleyeceğiz. Avrupa’ya bakacağız. Dünyada nasıl? Fark var mı? İnceledikten sonra ortaya çıkacak. Başka ülkeler bu konuya nasıl bakıyor? Oraları gördükten sonra bir değerlendirme yapacağız. Bizim kendi uygulamamız belli zaten. Henüz araştırıyoruz. Biraz zaman alacak. Haksız tahrik 50-100 senelik bir iş değil. Her ülkede olan yüzlerce senelik bir iş. Çok köklü bir hukuk müessesi. Bizim ona göre ciddi bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Biraz zaman alacak. Çalışacağız. Ne var diye bakacağız. Bakanlık ayrıca, çalışma kapsamında ceza hukukçularının da görüşlerine başvuracak. Bu süreçte, ceza hukukçularının yaptığı yorumlar ve yazdığı makaleler de dikkate alınacak.

AK Parti kurmayları, hukukçularla toplantılar yapılarak görüşlerine başvurulacağını dile getirerek “Tartışmacıları da takip ediyoruz. Türkiye’deki ceza hukukçularından da görüşler toplayacağız. Hepsini yapacağız” dedi.

EKİM AYINA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Yapılan toplantıların ardından haksız tahrik indirimine yönelik yapılacak çalışmanın Ekim ayına kadar tamamlanması planlanıyor. AK Parti kurmayları, “Bu biraz zaman alacak. Yeni yasama dönemine yetişir. Ekim ayına kadar çalışma tamamlanmış olur” diye konuştu.

Öte yandan, AK Parti kurmayları, kadına şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifiyle ‘iyi hal indiriminin’ kaldırıldığı ve yakın bir dönemde Yargıtay’ın bu konuda ilk değerlendirmesini yaparak içtihat geliştireceğini ifade etti.

İyi hâl indirimine 'Bergen' örneği Muhalefet ve AK Parti vekilleri arasında görüşmeler sırasında ‘İyi hâl indirimi’ tartışmaları yaşandı. TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık, bu eleştirilere ‘Bergen’ filmini örnek göstererek cevap verdi.