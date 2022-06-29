Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda silah ve para ele geçirildi.
Son dakika: ‘Sarallar’ çetesine operasyon!
29.06.2022 - 10:54 | Son Güncelleme: 29.06.2022 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Son dakika... Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, Erdal Acar ile çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : saraller çetesi,son dakika,
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