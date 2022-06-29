Türkiye Gazetesi

Kahraman Mehmetöik durmak bilmeden terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Eren-Abluka operasyonları ile 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Hem yurt içinde hem de sınırlarımızda hain terör örgütüne oeprasyonlar sürerken Pençe operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.

MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde toplam 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB 'İlk kez' diyerek duyurdu: Anadolu Kartalı-2022'ye Akıncı TİHA damgası Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nde, Akıncı TİHA’nın ilk kez görev yaptığını açıkladı.

Teröristler için kaçınılmaz son! MSB duyurdu: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.