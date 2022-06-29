Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 maddelik talep listesini NATO'da İsveç ve Finlandiya taraflarına kabul ettirmesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir son dakika açıklaması yaptı ve teröristlerin iadesi için harekete geçileceğini belirtti.

33 TERÖRİSTİN İADESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan mütabakat çerçevesinde teröristlerin iadesi konusunda gerekenleri yapmalarını isteyeceğiz'' dedi. Bozdağ, ''Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız'' ifadelerini kullandı.

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