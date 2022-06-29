Türkiye Gazetesi

Son günlerde Batı Karadeniz'de etki olan yağışlar sele neden olmuş ve yaşam yerlerini adeta yıkmış geçmişti. Birçok vatandaş sel nedeniyle evlerinden t5ahliye edildi ve sel büyük tahribatlara yol açtı. Sel nedeniyle kayıp yalnızca binalarda olmadı.

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için Kastamonu merkezden köyüne gelen Recep Bakırcı (22), sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözlerden kayboldu. Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ile ANDA ekipleri, Uzunöz Deresi'nde ve bölgedeki arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor.

KIYAFETİ VE AYAKKABISI BULUNDU

Arama kurtarma ekiplerince, 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu. Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki gencin dedesi Salih ile amcası Yaşar Bakırcı, arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı bölgede gözyaşları içinde bekleyişini sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle çay taştı, Kastamonu-Ankara kara yolu çöktü Sağanak nedeniyle çayın taşması sonucunda, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökme meydana geldi. Bölgede trafik tek şerit üzerinden sağlanıyor.

Kastamonu ve Bartın sular altında! Dereler taştı köprüler yıkıldı Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı kod ile uyardığı Kastamonu'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Sel suları İnebolu Söke Çayı'nda taşkına neden olurken, ekipler vatandaşları yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıyor. AFAD, Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirirken, bazı köylerde evler sular altında kaldı. Vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor.

Kastamonu sağanağa teslim: Yol çöktü, köprü yıkıldı Kastamonu-Cide karayolu üzerinde kuvvetli sağanak sonrasında yol çöktü, köprü yıkıldı. Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu ile tüm kara bağlantısı kesildi. Bölgede yağışlar etkisini sürdürürken yolda olan sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı.