Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerin geçmiş yıllarda kullandığı değerlendirilen bir mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

MAĞARA İMHA EDİLDİ

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak başlatılan Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nun icrası esnasında, Elbistan kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağara ile 1 adet elektronik devre kartlı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağara ve içindeki malzemeler, patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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