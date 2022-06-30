Türkiye Gazetesi

NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Johnson'ın, NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

Emine Erdoğan, İspanya Kraliçesi Letizia ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO liderlerinin eşleriyle İspanya Kraliçesi Letizia tarafından ağırlandı

Beyaz Saray’dan 'Erdoğan-Biden zirvesi' açıklaması: 2 başlık dikkat çekti Beyaz Saray, Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin sürmesini arzuladığını bildirdiğini aktardı.