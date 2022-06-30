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İzmir'de deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
30.06.2022 - 15:32 | Son Güncelleme: 30.06.2022 - 16:00
Türkiye Gazetesi
İzmir’den deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan eski Doç. Dr. Ş.A. ve eski Öğretmen M.G. isimli şüpheliler ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen (H.K.) ve (B.K.) isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : izmir,fetö,
879393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/879393.aspx
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