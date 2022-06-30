BAŞA DÖN
Arama
Kapat
Ana Sayfa
Abonelik
Bizim Sayfa
Turkiye Newspaper
ARAMA
VİDEO
FOTO
Türkiye Gazetesi
YAZARLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM
POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
OTOMOBİL
SAĞLIK
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
Kültür-Sanat
Eğitim
Emlak
15 Temmuz Destanı
E-Gazete
Arşiv
Gazete Oku
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
SPOR
-
TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup belirlendi (2022-2023 sezonu)
SAĞLIK
-
Belçika'da ikinci salmonella vakası: Bir markada daha tespit edildi
DÜNYA
-
İngiltere Başbakanı Johnson’dan Rus bilim insanlarına davet
SAĞLIK
-
70 milyonda bir ihtimal: Anne adayı aynı anda iki ikiz bebek bekliyor
DÜNYA
-
NATO Zirvesi sonrası ABD Başkanı Biden'dan açıklamalar: Türkiye'ye F-16 satmalıyız
EKONOMİ
-
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
SPOR
-
Badmintonun altın raketi Neslihan Yiğit, 19. Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu
GÜNDEM
-
İzmir'de deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
GÜNDEM
-
Son dakika: MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
EKONOMİ
-
Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu: Buğday ve arpa alım fiyatında değişiklik
TEKNOLOJİ
-
Yerli uçaksavar dünyaya açıldı, envantere girmeye hazırlanıyor! Daha hızlısı yolda...
DÜNYA
-
NATO'dan Rusya'ya İsveç ve Finlandiya uyarısı: Karşılık vermeye hazırız
EKONOMİ
-
Türkiye’nin en ucuz suyu 1 ay boyunca ücretsiz olacak: İstanbul’dan kamyonla geliyor
EKONOMİ
-
Otizimli çocukların hayat bulan tasarımları 'NFT' esere dönüştü
DÜNYA
-
Hacı adayları 8 Temmuz Cuma günü Arafat’a çıkacak
EKONOMİ
-
İslam Memiş ‘Şimdi kademe yapma zamanı’ diyerek gram altın için alım fırsatlarını açıkladı: Kaçıran çok üzülecek
SAĞLIK
-
Maymun çiçeği virüsüTürkiye’de! 7 SORU 7 CEVAP: Hastalık hakkında ne biliyoruz?
TEKNOLOJİ
-
iPhone telefonlara şarj ayarı: USB-C bir ülkede daha zorunlu olacak
DÜNYA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği
Ana Sayfa
>
GÜNDEM
>
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
30.06.2022 - 16:41 |
Son Güncelleme:
30.06.2022 - 16:43
Türkiye Gazetesi
A-
A+
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi sonrası konuşma yapıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
Son dakika,
879435
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/879435.aspx
YORUMLAR
ARKADAŞINA ÖNER
VIDEO HABER
Haftalık kirası 1,8 milyon euro! Süperyat 'Lana' yeniden Bodrum'da
Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da! Nuri Şahin kankasını transfer etti
Cüneyt Arkın’a oğlundan ağlatan veda: Böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır
Piyasalar
Fark %
USD
16.6787
% 0.21
EUR
17.3936
% -0.1
BIST 100
2415.85
% 0.62
ALTIN
974.56
% 0.22
GBP
20.3104
% 0.36
FOTO HABER
Survivor finaline saatler kala Avatar Atakan’dan dikkat çeken paylaşım! Adem görmesin…
Badmintonun altın raketi Neslihan Yiğit, 19. Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu
Yerli uçaksavar dünyaya açıldı, envantere girmeye hazırlanıyor! Daha hızlısı yolda...
Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
TGRT Haber
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK
Danışma Hattı : 444 0 144
KAPAT