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Organize suç örgütlerine 'Tümör' operasyonu
01.07.2022 - 08:31 | Son Güncelleme: 01.07.2022 - 08:32
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik “Tümör” operasyonu başlatıldı.
Etiketler : operasyon,kaçakçılık operasyonu,
879600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/879600.aspx
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