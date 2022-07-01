Türkiye Gazetesi

Terör örgütleri ile mücadele tüm hızıyla devam ederken DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda terör örgütü ile ilişkisi olduğu tespit edilen veya şüphelenilenler tek tek yakalanıyor. Örgüte bir operasyonda Mersin'de düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt adına para transferleri gerçekleştiren ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleriyle örgüte hem finans hem ekipman sağlayan şahısların olduğunu tespit etti.

14 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, özel harekat polislerinin de desteğiyle 14 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, bazı şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DRONLA YAKALANDI

Öte yandan polislerin geldiğini fark edince damdan kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

DEAŞ canlı bombaları kurayla belirlemiş DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ankara'da yakalanan Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva hakkında hazırlanan iddianamede, ele geçirilen dijital materyallere göre örgütün, canlı bomba eylemi gerçekleştirecek kişileri kurayla belirlediği ortaya çıktı.

AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında listeyi genişletti ve bir grup ile üç kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.

Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, polisin operasyonuyla Ankara'da yakalandı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli A.N. ve C.V. gözaltına alındı