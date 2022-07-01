Türkiye Gazetesi

Son yıllarda Türkiye'ye gelen yabancı sayısı bir hayli arttı. Hal böyle olunca yabancılar yurdun hemen hemen her noktasına yerleşti. İçişleri Bakanlığı ise duruma el atarak bazı mahallelerin yabancılara kapatılması uygulamasını devreye soktu.

Geçtiğimiz aylarda Bakanlık, çok sayıda mahallenin yabancılara kapatılacağını duyurmuştu ve o hamle yapılarak toplamda 781 mahalle yabancılara kapatıldı.

Göç İdaresi Başkanlığı, 781 mahallenin daha yabancı ikametine kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada ikamet iznine kapatılan mahalle sayısının bin 169’a çıktığı belirtilerek, “Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı bin 169’a çıkarılmış olup, kapalı mahalleler ekte yer almaktadır” denildi.

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