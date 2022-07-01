Türkiye Gazetesi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, kapatılan kuyudan yüksek kaliteli petrol çıkmasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde petrol arayışı sürüyor. Ceyhan'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Çukurova-1 ve Çukurova-2 isimli araştırma sahasında, daha önce petrol yok denilerek kapatılan kuyudan rezerv değeri 1 milyar dolar olan yüksek kalite petrol bulunması, kuyulara 50 kilometre mesafede bulunan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar köylülerini de heyecanlandırdı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar köyündeki vatandaşlar, ilçede petrol bulunduğunu düşünüyor. Çünkü Ceyhan'ın yanı sıra Kadirli'de de 1960’lı yılların başında yabancı bir şirket petrol çalışması yaptı. Ancak 1962 yılında hem Ceyhan’daki hem Kadirli ilçesi Çınar köyündeki kuyu, vatandaşların ifadesine göre "Burada petrol yok" denilerek kapatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Ceyhan’da kapatılan kuyudan petrol çıkmasının üzerine, Kadirli vatandaşlarının umudu tazelendi. Çınar köylüleri kendi köylerinde bulunan kuyuda tekrar araştırma ve inceleme yapılmasını istiyor.

"ÇAKMAKLA YAKINCA YANIYORDU"

Şu anda köyün mera sahasının içinde bulunan kapatılan petrol araştırma kuyusunu gösteren Çınar köyü muhtarı Vehbi Şanlıer, "Köyümüzde şu anda üzeri kapalı olan bu kuyudan çıkan petrol sızıntısı yakın bir zamana kadar çakmakla yaktığın zaman bile yanıyordu. 1962 yılında ismini dahi çok net hatırladığım George Willem olan bir Amerikalının bu kuyunun başında bizimle şakalaşarak bu kuyuyu kapatılmasını gördük. O gün bu gündür kuyularımıza dokunan olmadı. Bu şekilde dokusuyla duruyor. Ceyhan’da yakın zamanda kapatılan bir kuyudan çıkan petrol benim köyümdeki kuyudan neden çıkmasın. İncelenip araştırılmasını istiyorum" dedi.

Vatandaşlar, petrol çalışması sonrasında kapatılan kuyuyu gösterdiler

Köyün ileri gelenlerinden Ali Büyükikiz ise, "1961-63 yılları arasında köyümüze gelip petrol araştırması yapmaya başladılar. Önce bir Türk şirketi bu araştırmayı yapıyordu. Sonra Amerika şirketine verdiler. Türk şirketinin Diyarbakır’da işi varmış. Köye bütün tesisatlarını kurdular. Sonra bir müddet yerin altına indikten sonra bir deniz büyüklüğünde suya rast geldiler. Yer altındaki bu suyu 5 metre 5 metre dondurarak aşağı indiler ve petrolü buldular. Sonra burada tesisat kurup işletecek yeterli petrol yok diye kapattılar. Ama daha sonra burayı 5 sene kontrol altında tuttular. Bir daha da geri gelmediler" şeklinde konuştu.

Tarlasından petrol çıktı! Türkiye’nin cari açığına katkı: Tam 1 milyar dolar değerinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol bölgede yaşayan vatandaşları heyecanlandırdı. Değerinin 1 milyar dolar olduğu açıklanan petrol, Türkiye’nin cari açığına devasa bir katkı sağlayacak.

Haberler peş peşe geliyor! Bakanlık izin çıkardı: 10 ilde petrol heyecanı Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından karada da petrol heyecanı yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından TPAO'ya peş peşe arama ruhsatı veriliyor. Yılbaşından bu yana verilirken izinlere bakıldığında 10 ilde 15'e yakın sahada petrol aranmasına yönelik çalışmalara başlandı.