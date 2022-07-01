Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık acı habere ilişkin şu mesajı yayımladı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Temmuz 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. "

MSB duyurdu: Eren Abluka 'da 2 şehidimiz var Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan ARDUÇ sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut DİKEN sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit Son dakika: Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün (28) şehadet haberi ailesine verildi.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.