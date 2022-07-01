Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde asgari ücrete ilişkin açıklamayı yapıyor. Kritik açıklama için milyonlarca vatandaş nefesini tuttu.

Erdoğan Milli Savunma Üniversitesindeki kurmay subayların mezuniyet törenindeki programını tamamladıktan sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu temsilcileriyle beraber Dolmabahçe'de kürsüye geldi.

Asgari ücret nette 5500 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi programını uygulamaktadır. Önce salgın sonra savaşın bozduğu küresel ekonomik nedenlerle karşı karşıya geldik. En olumsuz sonuçları kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın çözümüne verdik. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programdaki önceliğimiz insanlarımızın umutlarının korunması olmuştur. Bunu büyüme esasına dayalı ekonomi programına göre yapıyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Ülkemizi bugünlerde pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Çalışanları sadece enflasyona ezdirmeden hayat pahalılığı karşısında desteklemektir.

YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLDU

Yılbaşında ciddi artışlar yapmıştık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çabalarıyla emeklilerimizin maaşlarında tarihi artışı gerçekleştirdik. Asgari ücrette devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm maaşların asgari ücret kadar olan kısımlarından vazgeçtik. Bu artışların bir süre sonra yetersiz kaldığını tespit ettik. Arkadaşlarımızdan gerekli hazırlıkları yapmasını istedik. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir artış yapılacak. Asgari ücretlerin de kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini gördük. Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT BİLGİN

Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Biz sizin sık sık altını çizdiğiniz, çalışanlarımızı emekçilerimizi koruyacağız. Asgari ücretin bütün ücretlilerden vergi dışında bırakılması devam edecek. Ortalama kamu çalışanları 300-350 lira bir gelir elde edecek.

TİSK BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret zammı açıklaması yaptı. Akkol, "Güzel bir asgari ücret belirledik. Yeni yılda asgari ücrete bir kez daha zam yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun. İşbirliğimizi devam ettirmeye gayret edeceğiz" dedi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Asgari ücrette yapılacak ara zammın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olması için gereken yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair karara göre Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi, “Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer” şeklinde değiştirildi. Değişiklikle, yeni asgari ücret açıklandıktan sonra, belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girecek. Böylece asgari ücret zammı temmuz maaşlarına yansıtılabilecek.

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