Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'nin uzun zamandır merakla beklediği açıklama bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının ardından verilen kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Asgari ücreti 5 bin 500 TL'ye çıkaran düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba teklife eklendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni asgari ücret 5 bin 500 lira oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan ara zamma ilişkin açıklamayı yapmak üzere kürsüye geldi. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliden sayısı 15 milyona yakın özel sektör çalışanının neredeyse tamamına kadar tüm çalışan grubunun aylık kazancını etkileyecek rakam belli oldu. Net asgari ücret 5500 oldu. Maaşlar Temmuz'dan itibaren zamlı yatacak.

En düşük emekli maaşı belli oldu Emeklilerin gözü bu haberdeydi, az önce belli oldu. Yaşlılık, malulllük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahipleri dikkat. İşte en düşük emekli maaşı...