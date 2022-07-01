Türkiye Gazetesi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan (2) örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.'nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyor.

M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl binası önünde bekleyişine devam ediyor.

Böylelikle Evlat Nöbetinde kavuşan aile sayısı 37’ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise (53)'e yükseldi.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Söke söke alıyoruz. Diyarbakır Anneleri'nden iki aile dahaJandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek."

Evlat nöbeti 999. gününde: 'Hasta olan gençleri götürüp hayallerini çalıyorlar' Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 999. gününde devam ediyor.

Evlat nöbetine 4 aile daha katıldı: Kızımı zorla götürüp kaçırdılar Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla gece gündüz HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 998'inci gününde sürerken, Adana, Gaziantep, Adıyaman’dan gelen ailelerin katılımıyla aile sayısı 299 oldu.