Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Adalet Bakanlığının, hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmesini ya da denetimli serbestlikten yararlanmasını sağlayan ‘iyi hâl’ uygulamasına yönelik verilerinde ilginç rakamlar ortaya çıktı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından, adli suçlardan dolayı içeride bulunan hükümlülerin yüzde 89'una olumlu, yüzde 11'ine olumsuz, terör suçlarından içeride bulunan hükümlülerin ise yüzde 76'sına olumlu, yüzde 24'üne olumsuz değerlendirme yapıldığını söyledi.

ÖRGÜT TALİMATLARINI YERİNE GETİRİYORLAR

Terör ya da örgüt sebebiyle ceza infaz kurumuna girdikten sonra örgütün talimatlarını yerine getirmeye devam eden hükümlülerin bulunduğunu söyleyen Alkaç, şunları aktardı: Araştırıyoruz, bakıyoruz. Hükümlü örgütle dışarıda, şehirde veya kırsalda hiç fark etmiyor, hangi suçtan veya hangi örgütten gelmiş olursa gelsin organik bağı hangi seviyede ise kurum içerisinde de aynı bağı devam ediyor. Örgüt talimat veriyor, kapıya vurma eylemi yapıyor. Örgüt talimat veriyor, açlık grevi yapıyor. Şimdi, burada hangi iyi hâl değerlendirmesinden bahsedeceğiz?

TALEBİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 35

Pandemi sebebiyle cezaevi nakillerinin yapılamadığını, ancak geçtiğimiz yıl itibarıyla nakillerin kademeli olarak açıldığını aktaran Alkaç “1 Mayıs itibarıyla da pandemi öncesindeki sürecimize döndük. Yani şu an itibarıyla pandemiden önceki nakillerle ilgili sistem neyse biz onu çalıştırıyoruz. Şu an itibarıyla bizim nakillerde talebi karşılama ortalamamız yüzde 35. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Çünkü sınıflandırma esasına göre, her hükümlüyü istediği her kurumda barındırabilme şansınız yok. Onun istediği yerde kapasite problemi yaşama ihtimaliniz olabiliyor” değerlendirmesini yaptı.

Kolombiya'da hapishanede isyan: 49 mahkum yanarak öldü Güney Amerika kıtasında bulunan Kolombiya'da bir cezaevinde çıkan isyan felakete dönüştü. İsyanda 49 mahkum yanarak hayatını kaybetti. Onlarca mahkum da hastaneye kaldırıldı. Ulusal Cezaevi ve Hapishane Enstitüsü sözcüsü, toplam sayının değişebileceğini söyledi.

28 Şubat davasında yeniden yargılanan 16 sanığa 20 yıla kadar hapis istemi Yargıtay’ın bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeniden yargılanan 16 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.