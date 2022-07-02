Türkiye Gazetesi

Türkçe yayın yapan Alman Deutsche Welle (DW) ve Amerika'nın Sesi (VOA) internet siteleri, gerekli lisansı almadıkları gerekçesiyle erişimine kapatıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şubat ayında yabancı medya organlarına lisans almaları yönünde çağrıda bulundu. Bunlar arasında yer alan Euronews, site üzerinden Türkçe canlı yayın yapmadığı ve görüntülü bülten yayınlamadığı için muaf tutuldu. Ancak Deutsche Welle Türkçe ve Amerika'nın Sesi, karara uymadı. RTÜK, geçen hafta 72 saatlik süre tanıdı. Söz konusu yayın organları lisans başvurusunda bulunmadı. Bunun üzerine internet sitelerine Ankara 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişim engeli getirildi. RTÜK'ten yapılan açıklamada sitelerin, ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları hâlinde yasağın kaldırılması için başvuruda bulunulacağı ifade edildi.

Türkiye'deki kanunlara uymayan iki medya organı erişim yasağı gelince kendilerine sansür uygulandığı eleştirisinde bulundu. Amerikanın Sesi, takipçilerine yasağı delen bir uygulama önerdi. DW’nin genel müdürü Peter Limbourg, lisans almaları halinde, RTÜK'ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrim içi içeriği silmekle yükümlü olacağını, bunu kabul etmeyeceklerini ve yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik teklifin 14 maddesi komisyonda kabul edildi Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin 14 maddesinin daha TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiği açıklandı.