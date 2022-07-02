Türkiye Gazetesi

ÇAĞRI ERHAN | MADRİD

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Her ne kadar muhalefet gölgelemeye çalışsa da NATO Zirvesi, Türkiye için büyük bir diplomatik zafer olmuştur” dedi. Erdoğan, Madrid’de gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan özetle şunları kaydetti: Ülkemizin bu muhtırayla elde ettiği kazanımlar yanında Türkiye özellikle terörle mücadele alanında pek çok ilke imza atmıştır. Stratejik Konsept’te ilk kez, terör örgütlerinin “halklarımızın ve topraklarımızın” yanı sıra “güvenlik kuvvetlerimizi” tehdit ettiğini kayıt altına aldırdık. Bundan sonra PKK ve FETÖ mensupları için terör propagandası yapmak, insanları tehdit etmek, ortalığı yakıp yıkmak çok daha zorlaşacaktır.

> İsveç ve Finlandiya’nın terörle mücadele konusundaki samimiyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu atılan imzalar bu işin bitmesi anlamına gelmiyor. Bu daha bir davettir. Bu davetle bir süreç başlıyor. Görüşmelerle PKK/PYD/YPG, FETÖ, tüm bu terör örgütleri NATO’nun yazılı kayıtlarına giriyor. Bu bir ilk. Yani PKK AB’nin metinlerinde vardı ama YPG/PYD ve FETÖ yoktu. Başta biraz yan çizmeye filan kalktılar. Onlar bu metinlere girmemesi için mücadele verirken, biz de “Bu metinlere girecek. Bu bizim kırmızıçizgimizdir, kabul etmezseniz bu anlaşmaya ‘evet’ diyemeyiz.” dedik. Ekiplerimiz görüştüler, en sonunda metinlere bunlar da girdi. Ama daha süreç bitmedi. Bundan sonra daha bu işin uzun bir yolculuğu var. Terör örgütlerinin faaliyetlerine müsaade edenlere el bebek gül bebek buyurun yürüyün mü diyeceğiz. Ülkemize verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip edeceğiz.

> İsveç ve Finlandiya taahhütlerini yerine getirmezlerse üyeliklerinin bloke edilmesi mümkün olabilir mi?

Onay merciimiz parlamentomuzdur. Onun için telaşa gerek yok. Herhangi bir yanlışları vesaire olduğu zaman zaten kapı gibi belgeler elde, oradan gereğini yaparız.

> İki ülkeden yakın zamanda bazı terör suçlularının iadesi söz konusu olabilir mi?

Bu konuda verilmiş sözler var. İsveç 73 teröristi bize gönderecek. Şu anda 3-4 tane gönderdiler. Ama bu yeterli değil. Bunlar geldi geldi; gelmediği takdirde gereği ne ise onu yaparız.

> Yunanistan’la ilişkilerde bir süredir gergin bir döneme girildi. Açıklamalarınızın Yunanistan tarafından yeterince anlaşıldığını düşünüyor musunuz?

Yunanistan’ın başındaki zatın tavrı zaten belli oldu. Bu tavır karşısında da bazı aracıları devreye sokuyorlar. Yaptığım görüşmelerde hemen hemen bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar “Biz aracı olalım, bir araya getirelim” diyorlar. Biz de kendilerine şunu söyledik; “Kusura bakmayın, vaktimiz yok. Çünkü adaları nasıl silahlandırdıkları ortada. Hava sahamızı sürekli ihlal ediyorlar. İyi niyeti yok. Kendilerine çeki düzen vermedikten sonra bizim bir araya gelmemiz mümkün değil.

BİRİLERİNİN ETEĞİNİN ALTINA SAKLANMAYIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ege’deki haklarımızdan en küçük bir taviz vermeden, Batı’daki kara, deniz ve hava sınırlarımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Millî Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Aramızdaki ihtilafları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çalışmak yerine birilerinin eteğinin altına saklanarak kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine de hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz. Yunanistan kullanılarak yürütülen dikkatimizi dağıtma gayretlerinin farkındayız. Türk hava alanlarını, etkinlik sahalarını sürekli tahrip, tahrik edenlere Hava Kuvvetleri başta olmak üzere gerekli dersi gereken yerde verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yunan halkının sonu kendileri bakımından felaketle bitecek maceralar peşinde koşan yöneticilerine gereken mesajı ve dersi demokratik yollardan vereceğini ümit ediyorum.”

Yunan Çipras'tan Türkiye itirafı: Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirterek, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledi.

Yunan medyasında savaş çığırtkanlığı: “Yunanlılar psikolojik olarak Türkiye’yle savaşa hazır olmalı” Yunanistan hükümetinin tahriklerinden dolayı Türkiye-Yunanistan ilişkileri son günlerde iyice gerilmişken Yunan basınında skandal bir yazı yayımlandı. New York’ta yaşayan Yunan siyaset bilimci Dimitris Eleas imzasıyla Greekcitytimes.com sitesinde yayımlanan makalede, Yunanlıların psikolojik olarak Türkiye’yle savaşa hazır olmaları, ilk darbeyi de Yunanistan’ın indirmesi gerektiği ifade edildi.