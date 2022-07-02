Türkiye Gazetesi

Milli bayramlarımızdan biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dün tüm coşkusuyla kutlandı. Kabotaj Bayramı Çanakkale'de de kutlandı ve çeşitli etkinlikler yapıldı. Ardından deniz şehitleri için çelenk bırakıldı.

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renge büründü. Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge yapılarından FSM Köprüsü, akşam saatlerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle mavi renkle aydınlatıldı.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Türkiye'de, 20 Nisan 1926 tahinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, "Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır." hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceği belirtilmiştir. Böylelikle her yıl 1 Temmuz günü "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlanıyor.

KABOTAJ NE DEMEK?

Kabotaj kelime anlamı olarak, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin bazı hükümler yer alır.

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