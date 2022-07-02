Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla beraber bayramı memlekette geçirmek isteyen vatandaşlar otobüs biletlerini erkenden aldı ve öyle ki otogarda otobüs biletleri tükendi. Tabi biletlerin tükenmesiyle beraber firmalar duruma çare buldu.

Biletlerin tükenmesi üzerine yolcuların talebini karşılmaka için 8 bin ek sefer satışa başlayacak. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

'9 MİLYONA YAKIN YOLCU TAŞIMAYI PLANLIYORUZ'

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, normal günlerde 12 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde artırılarak 27 bine kadar çıkarıldığını belirtti.

'8 BİN EK SEFER İÇİN SATIŞLAR BAŞLADI'

"Otobüs biletleri tükendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına B2 ve D2 belgeli otobüsleri kullanma izni vermesi için yaptığımız başvuru kabul edildi. Kurban Bayramı tatilinde yolcu talebini karşılamak amacıyla konulan 8 bin ek sefer için satışlar başladı." diyen Yıldırım, yolculara biletlerini gidiş-dönüş olarak almaları tavsiyesinde bulundu.

Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik başladı. Firma yetkilileri, vatandaşların biletlerini son güne bırakmamaları yönünde uyarıda bulunurken, ek sefer çıkaracaklarını söyledi.

Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına gitmek isteyenler fiyatlardaki artışa rağmen otobüs biletlerini tüketti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, "İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz" dedi.

Bayram öncesi otogarda hareketlilik Bayrampaşa Otogar’da hizmet veren İsmail Ayaz şirketinin yetkilisi, bilet alımlarında bu hafta ciddi bir hareket başlayacağını söyledi.