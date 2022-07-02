Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarında şehit düşen 24 yaşındaki Bursalı Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi helallik alınması için ailesinin evine getirildi. Cenaze töreninde ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon bölgesinde arazide kayarak düşme sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşcı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 korucu şehit oldu Hakkari Valiliği, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu açıkladı.
MSB'den acı haber! Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Temmuz 2022 tarihinde, P.Uzm.Çvş. Serkan Taşcı'nın arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.
Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram dualarla defnedildi Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram, memleketi Diyarbakır'da son yolcuğuna uğurlandı.