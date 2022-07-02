Türkiye Gazetesi

Denizlerdeki kirliliğin yanı sıra müsilaj veya yosun istilarıda hem koku hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Buna bir örnek de İzmir'de ortaya çıktı. Bostanlı kıyılarını deniz marulu olarak bilinen yosunlar bastı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı kıyılarındaki bazı noktalar halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.İ zmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen yosun (Ulva lactuca) özellikle Bostanlı Balıkçı Barınağı yakınında deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.

KÖTÜ KOKU YAYIYOR

Deniz ekosistemine zararı olmayan deniz marulunun çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı olarak denizde su sirkülasyonunun azaldığını söyledi.

Deniz marulunun ilkbahar başlangıcında ya da sonbahar sonunda görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yaşar, şöyle konuştu:

'AZALAN YAĞIŞLAR ETKİLİ OLUYOR'

"Yosunun bu dönemde görülmesi beklenmeyen değil ama nadir olan bir şey. Ancak İzmir'de son yılların en kurak dönemi yaşandı. Yağış olmayınca denizdeki su sirkülasyonu da azalıyor. İzmir Körfezi'nde yıl boyunca sürekli plankton patlaması vardı. Körfezin rengi dönem dönem kırmızımtırak, beyazımtırak oldu. Bunun nedeni bazı derelerden atık suların arıtılmadan denize gitmesi, kaçak yapmasıdır."

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