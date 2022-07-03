Türkiye Gazetesi

2Temmuz 1995 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Cer Tepesi bölgesinde, özel harekat polisi Mehmet Çatal, terör örgütü PKK tarafından atılan pusuda şehit düştü. Ağabeyi İsmail Çatal, kardeşinin şehadetinin 27. yıldönümünde Tunceli’ye geldi. Vali Mehmet Ali Özkan ile bir araya gelen Çatal ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne gitti. Burada şehit Çatal için Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra İsmail Çatal, kardeşinin şehit olduğu noktaya gitti. Çatal gider gitmez kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları arasında namaz kıldı. O sırada ise duygu dolu anlar yaşandı.

Tunceli'de PKK'ya büyük darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında baskın yapılan 2 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin en zehirlisi! Tek ısırığıyla insanı öldüren yılan Tunceli'de ortaya çıktı Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak bilinen ve tek ısırığıyla insanı öldürebilen koca engerek yılanı, Tunceli'de görüldü. Uzun uğraşlar sonucu ağıldan sopalar yardımıyla alınan koca engerek, doğal ortamına bırakıldı.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı depo ve sığınak imha edildi Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Ali Boğazı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen depo ve sığınak imha edildi.