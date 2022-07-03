Türkiye Gazetesi

Bursa'da özel ve kamu kurumlarının yatırım açılışları, T2 tramvay hattının hizmete alımı ve miting için Bursa'ya gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingi ertelmiş ve haberi AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan duyurmuştu. Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa’da 2 Temmuz’da başta T2 tramvay hattının hizmete alımı olmak üzere açılış ve miting programının ileri bir tarihe ertelendiğini açıklamıştı.

AÇILIŞLARI BİNALİ YILDIRIM YAPTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistemi kentin kuzeyiyle buluşturduğu ‘Kent Meydanı-Terminal tramvay hattı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Kent Meydanı’na kadar tramvayı süren Binali Yıldırım’ın yanı sıra burada düzenlenen törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, Bursa Milletvekilleri ve çok sayıda Bursalı katıldı.

ERDOĞAN'IN KATILMAMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programını iptal edilmesi ise merak edilen Konu ile ilgili AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'den geldi. Bursa'daki yerel televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Özen, Erdoğan'ın "soğuk algınlığı" nedeniyle programlara katılamadığını söyledi.

Özen, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bugün gelen haberle soğuk algınlığı nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu. Tabi sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı diledi.

AK Parti İl Başkanı açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa programı ertelendi AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa’da 2 Temmuz’da başta T2 tramvay hattının hizmete alımı olmak üzere açılış ve miting programının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Açılıların ertlendiğini söyleyen Gürkan, sadece T2 tramvay hattının açılıştan önce hizmete alınacağını duyurdu.

Erdoğan'dan Miçotakis'e: Ona ayıracak vaktim yok Cumhurbaşkanı, NATO zirvesine katılan liderlerin “Sizi Miçotakis’le bir araya getirelim” teklifine “Ona ayıracak vaktim yok” cevabını verdiğini anlattı.