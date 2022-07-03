Türkiye Gazetesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştiriliyor. Kongrede HDP Eş Başkanı Pervin Buldan sahnede konuşurken salonda skandal görüntüler yaşandı.

TERÖRİSTBAŞININ POSTERİNİ AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Buldan konuşma yaparken yüzlerini bezle gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak teröristbaşı Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevliler, şahıslara müdahale etti. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Görevlilerin müdahalesinin ardından yüzü bezle kapalı şahıslar posteri alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.

Eski TBB Başkanı Feyzioğlu’dan CHP’ye yönelik zehir zemberek açıklamalar: HDP’ye gönülden bağlılar Katıldığı canlı yayında CHP’ye ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulunan Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun SİHA çıkışlarına yönelik, “Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız” ifadelerini kullandı. Metin Feyzioğlu, CHP’nin üst yönetiminin HDP’ye gönülden bağlı olduğunu dile getirerek, “Kaftancıoğlu CHP'de değil HDP'de barınabilir. Sözde soykırımı gider anarsınız, ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı olamazsınız sonra, HDP'de olursunuz.” şeklinde konuştu.